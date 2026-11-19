Правоохоронці повідомили про підозру російському полковнику Петру Попову

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Українські правоохоронці повідомили про підозру російському полковнику Петру Попову, який наказував застосовувати хімічну зброю проти українських прикордонників на Дніпропетровщині.

Про це повідомив виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський.

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Попов командує 345 десантно-штурмовим полком 104 гвардійської десантно-штурмової дивізії армії РФ. За даними слідства, восени 2024 року він спланував атаки на українські позиції із застосуванням гранат, що містили небезпечну хімічну речовину CS, і віддав відповідні накази підлеглим.

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«Від вересня 2024 до січня 2025 року російські військові скинули щонайменше сім таких гранат на позиції 8 прикордонного загону ДПСУ поблизу сіл Іллінка Нікопольського району та Мар’ївка Синельниківського району Дніпропетровської області. Під час розслідування українські правоохоронці дослідили речові та цифрові докази, встановили походження боєприпасів, обставини їх застосування та причетність російських військових», — зазначив він.

17 листопада Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) поширила серед держав — учасниць Конвенції результати українського кримінального розслідування. Технічний секретаріат ОЗХЗ підтвердив, що процедури збирання, документування і збереження доказів відповідали її стандартам.

«Сьогодні ми маємо не лише задокументовані факти застосування росіянами хімічної зброї, але й конкретну підозру представнику військового командування РФ за віддання відповідних злочинних наказів. За кожним таким наказом стоїть конкретна особа. І наше головне завдання — довести її вину в суді», — зазначив Ковальський.

Нагадаємо, в адміністрації американського президента Дональда Трампа підтвердили інформацію про використання хімічної зброї російськими загарбниками на території України.

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Зокрема, на Сіверському напрямку на Донеччині підрозділи російської окупаційної армії активно застосовують проти українських захисників боєприпаси із отруйною речовиною.

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