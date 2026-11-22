Наслідки атаки на Кримський міст / © Baza

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Кримський міст зазнав серйозних конструктивних пошкоджень. Після серії ударів він почав втрачати вертикальне положення, а метал верхньої частини арки почав плавитися.

Про це розповів доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Андрій Корецький в коментарі Новини.Live.

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Кримський міст складається з двох окремих конструкцій — залізничної та автомобільної. Під час операції українські сили уразили ділянки, де зосереджені основні конструктивні навантаження.

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Експерт Віктор Глєба уточнив, що 16 листопада по мосту завдали шість ударів. Спочатку конструкція почала втрачати вертикальне положення — зафіксували відхилення на шість градусів. Згодом спеціальний боєзаряд спричинив випалювання металу у верхній частині арки, через що вона втратила проєктну кривизну.

"Це унікальна на сьогодні операція тим, що потрапили в лучкову частину мосту. [...] Жодного американського, німецького, французького бойового засобу — це все українські бойові засоби ураження", — наголосив Глєба.

Атаки на Кримський міст — головне

Нагадаємо, 16 листопада Кримський міст зазнав удару, через що окупанти тимчасово перекрили автомобільний рух, утворилися затори на близько 2000 машин, а в Керчі розгорнули оперативний штаб. Бойова частина дрона впала на праву арку судноплавного прольоту з боку Криму, візуально деформувавши її приблизно на 15 градусів. Постраждалих немає.

А в ніч проти 17 листопада в районі Кримського мосту знову лунали вибухи. Після цього окупаційна влада півострова оголосила про повторну атаку та перекриття автомобільного руху.

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Внаслідок атаки арка автомобільної частини переправи впала у воду. За оприлюдненою інформацією, конструкція зазнала критичних пошкоджень після удару, через що проліт автомобільної ділянки обвалився.

Президент Володимир Зеленський заявив що удари по Кримському мосту є відповіддю на систематичне руйнування української інфраструктури. Адже Росія постійно знищувала мости і залізниці в Україні.

Вночі 19 листопада в районі Кримського мосту знову пролунали потужні вибухи, після чого окупаційна влада повністю перекрила рух. У Генштабі ЗСУ натякнули, що переправа остаточно втратила статус найдовшої в Європі.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що Росія наразі не може повноцінно відновити пошкоджений Кримський міст через втрату доступу до необхідних технологій, дію міжнародних санкцій та несприятливі погодні умови. Водночас перед окупантами постала ще гостріша проблема — розблокування морського проходу між Азовським та Чорним морями.

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