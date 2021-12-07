Накинулися через хлопця і вимагали грошей: подробиці побиття трьох школярок у Запоріжжі

Накинулися через хлопця і вимагали грошей: подробиці побиття трьох школярок у Запоріжжі

Після того, як відео опублікували, справу про побиття перекваліфікували та відкрили кілька нових проваджень.

У Запоріжжі четверо школярок, віком 15-16 років, жорстоко побили трьох дівчат, віком 13-16 років, та вимагали від них грошей.

Про це повідомили в Нацполіції Запорізької області.

Слідство встановило, що на трьох потерпілих напали ще у листопаді на території однієї зі шкіл міста, проте відео на одному із місцевих телеграм-каналів опублікували 6 грудня. За даними очевидців, четверо дівчат жорстоко побили знайомих школярок через те, що нібито одна із потерпілих цілувалася із хлопцем підозрюваної.

22 листопада після побиття батьки потерпілих дівчат звернулися до правоохоронців. У поліції відкрили провадження за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Проте після того, як відео опублікували у Мережі, справу перекваліфікували на ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та двом фігуранткам за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

"Крім того, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років", - повідомили у поліції.

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