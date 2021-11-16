Неправильно порізали ковбасу: у Кривому Розі чоловік покремсав ножем матір та тітку і вбив вітчима

Неправильно порізали ковбасу: у Кривому Розі чоловік покремсав ножем матір та тітку і вбив вітчима

Жінок ушпиталили до медзакладу з пораненнями.

У Кривому Розі 21-річний чоловік влаштував вдома різанину. Хлопець порізав матір та тітку ножем на очах у дітей та вбив співмешканця матері.

Про це повідомляють "Свои".

Подія сталася у квартирі на вулиці Січеславській у Кривому Розі вчора, 15 листопада. 21-річний містянин встромив ніж у голову співмешканцю матері та порізав рідну тітку та матір.

Жінка з ножем у спині встигла набрати "102" і повідомити про те, що сталося. На місце події прибула швидка та правоохоронці.

Чоловіка врятувати не вдалося - він помер у квартирі від отриманого поранення.

Матір різника та тітку доправили до лікарні.

За попередньою інформацією, хлопець перебуває на обліку в ПНД, а різанину він влаштував через неправильно порізану ковбасу.

Це сталося на очах двох дітей. У всіх, хто був у квартирі, діагностували гостру алкогольну інтоксикацію.

Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці затримали іноземця, підозрюваного у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень чоловікові. Його він ударив руків'ям ножа по голові.

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