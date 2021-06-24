Накинувся, коли вона гралась біля потічка: на Закарпатті засудили підлітка за зґвалтування дитини

Підліток напав та зґвалтував дівчинку.
У Закарпатській області до 10 років позбавлення волі засудили підлітка, який зґвалтував малолітню дитину.
Про це повідомили в прокуратурі Закарпатської області.
За даними слідства, хлопець на пасовищі накинувся на малолітню дівчинку та зґвалтував її. Після цього дитина побігла додому та про все розповіла дорослим.
Неповнолітнього визнали винним у вчиненні злочину та засудили до 10 років позбавлення волі.
Як йдеться в рішенні Іршавського районного суду, інцидент трапився у вересні 2020 року. Бабуся дівчинки розповіла, що в той день її онука гралась із дітьми біля потічка, а вона готувала їжу.
Раптово вона почула плач. Вибігши на вулицю, вона побачила, що дитина сидить на землі та плаче. Також з її статевого органу текла кров. Дівчинку госпіталізували, у неї діагностували легкі тілесні ушкодження та зґвалтування.
Нагадаємо, на Закарпатті раніше судимий зґвалтував неповнолітню.
Також у Волинській області чоловік зґвалтував 20-річну дівчину.