Накинувся, коли вона гралась біля потічка: на Закарпатті засудили підлітка за зґвалтування дитини

Накинувся, коли вона гралась біля потічка: на Закарпатті засудили підлітка за зґвалтування дитини

Підліток напав та зґвалтував дівчинку.

У Закарпатській області до 10 років позбавлення волі засудили підлітка, який зґвалтував малолітню дитину.

Про це повідомили в прокуратурі Закарпатської області.

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За даними слідства, хлопець на пасовищі накинувся на малолітню дівчинку та зґвалтував її. Після цього дитина побігла додому та про все розповіла дорослим.

Неповнолітнього визнали винним у вчиненні злочину та засудили до 10 років позбавлення волі.

Як йдеться в рішенні Іршавського районного суду, інцидент трапився у вересні 2020 року. Бабуся дівчинки розповіла, що в той день її онука гралась із дітьми біля потічка, а вона готувала їжу.

Раптово вона почула плач. Вибігши на вулицю, вона побачила, що дитина сидить на землі та плаче. Також з її статевого органу текла кров. Дівчинку госпіталізували, у неї діагностували легкі тілесні ушкодження та зґвалтування.

Нагадаємо, на Закарпатті раніше судимий зґвалтував неповнолітню.

Також у Волинській області чоловік зґвалтував 20-річну дівчину.

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