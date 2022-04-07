Накивали п'ятами і покидали техніку: штурмовики ЗСУ відкинули окупантів на кілька кілометрів від Кремінної

ЗСУ вибивають окупантів з української землі.
ЗСУ на Луганщині "кошмарять" окупантів так, що ті тікають, кидаючи техніку.
Про це повідомляють у Міноборони України.
"Російських загарбників на Луганщині "кусаємо" і "б‘ємо", нехай "валять звідси подалі". Гірські штурмовики успішно атакують ворога та відкинули загарбників на 6-10 км від міста Кремінна. Зляканий і деморалізований ворог накивав п’ятами, залишивши на українській землі свою техніку й зброю", - йдеться в повідомленні.
В Міноборони додають, що тім, хто втік, залишається тільки радіти, що вижили, бо на українській землі рашистів чекає лише смерть.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Бердянську захисники України спалили один десантний корабель і три пошкодили. Підбиті кораблі накивали з порту п'ятами.