Наклали 5 швів: у Полтаві 2-річний хлопчик після відвідин дитсадка потрапив на операційний стіл (відео)

Наклали 5 швів: у Полтаві 2-річний хлопчик після відвідин дитсадка потрапив на операційний стіл (відео)

Жінка написала заяву до поліції за фактом травмування її дитини.

У Полтаві батьки після того, як забрали дитину з дитсадка, виявили у неї порізи язика. 2-річного хлопчика прооперували і наклали 5 швів.

Про це повідомляє "Полтавське tv".

У Полтаві 2-річна дитина повернулася з дитячого садочка з травмою язика. Про це розповіла мама хлопчика Олена Маїлова. За її словами, вона нічого не знала про інцидент, але помітила, що її син після повернення з дитсадка був якийсь млявий.

"Роздягала дитину, зайшли на кухню, й дитина висувала язичок "мама, поцілуй, мені боляче". Я просто злякалася, коли побачила той язик, тому що це страшно було. Я запанікувала не знала, що робити. Подзвонила до виховательки, спитала чому мені ніхто не сказав, що в моєї дитини розрізаний язик", – розповіла мама хлопчика Олена Маїлова.

За словами жінки, вихователька приїхала до них додому, щоб з'ясувати що сталося, а малюка відвезли до дитячої міської клінічної лікарні, де йому під наркозом на пошкоджений язик наклали 5 швів.

Хлопчик перебував на стаціонарному лікуванні 3 дні.

Мами інших дітей, які навчаються у садочку №34 "Журавлик" про інцидент чули.

"Я читала в інтернеті, але нічого не знаю. Маму я знаю, відгуки про неї дуже гарні. Я не думаю, що вона могла збрехати",– сказала мама однієї з вихованець дитсадка Юлія Соловйова.

"Я в соцмережах прочитала, загалом я садочком задоволена, чесно претензій немає. У нас дуже гарний вихователь", – розповіла полтавка Олена.

У дитсадку говорять, що якихось травм у дитини вдень не помітили.

"Це сталося в п'ятницю, як дитина вже була вдома, тобто з садочка він пішов за 5 хвилин за 17-ту. Ззовні здоровий, дитинка не плакала, дитинка в садочку харчувалася. Вихователь не може насильно заглядати в рота. Якби дитина плакала, була збуджена, знервована, одразу ми телефонуємо батькам, одразу ведемо до медиків", – розповіла завідувачка ДНЗ №34 "Журавлик" Олена Рєзнік.

Мама хлопчика звернулася із заявою до поліції з приводу травмування її сина у дошкільному закладі.

"До поліції міста Полтави звернулася місцева жінка, з заявою про те, що під час перебування її дитини у дитячому садочку, вона травмувала собі язик. Заява зареєстрована в журналі єдиного обліку, вона перевіряється й проводиться єдина перевірка. За результатами перевірки буде дана юридична оцінка цим подіям", – сказав речник Національної поліції Полтавщини Роман Грішин.

Батькам дворічного Адема лікарі повідомили, що травма язика надалі не вплине на дикцію хлопчика.

Нагадаємо,що у Тернополі чоловік звинуватив виховательку одного із дитсадків у побитті свого 3-річного сина . За його словами, дитина розповіла йому про насильство, а після того, як чоловік прийшов у дошкільний заклад, через скарги виховательки його видалили із батьківського чату.

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