"Наколю тебе і твою матір на вила, як свиню": під Мелітополем дорослий чоловік переслідує школярку

"Наколю тебе і твою матір на вила, як свиню": під Мелітополем дорослий чоловік переслідує школярку

Вже майже 2 роки родина дівчини потерпає від переслідувань і погроз сусіда.

У Степанівці-1 Мелітопольського району Запорізької області дорослий чоловік переслідує школярку. 38-річний місцевий житель пише погрози 11-класниці та дістає її дзвінками з різних номерів.

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Про це "Телеграфу" розповіла мама дівчини Наталя.

За словами жінки, її доньку Валерію переслідує 38-річний чоловік, який живе неподалік. Він телефонує з різних телефонних номерів, тому що, почувши його голос, дівчина їх блокує.

"Лера, шукай собі охоронця, щоб він тебе і зі школи додому водив, щоб він тебе трохи навіть в туалет не водив - я ж тобі кажу, що я є***тий на всю голову ... Я на роботу не буду ходити, я все одно тебе ... ".

"То ти хоч ввечері виходила гуляти, а тепер, коли я буду вдома, я тебе спеціально буду ираховувати, розумієш?".

"У тебе буде час, коли я на роботі, - і все, десь вийти. А так ти будеш сидіти тупо будинку".

"Я почну з твого будинку. Ти сама заварила всю цю кашу, б ***. Я обріжу інтернет, бабуся піде в хату, б ***, а там далі я накоїв такої х*** й, що ти, б***, ох***".

"Ти реально розбудила в мені звіра ... Я подивлюся, коли ми будемо з тобою наодинці ... Я подивлюся, що ти потім будеш говорити".

"Ось тепер, Лера, я тобі реально не дам спуску - ходи і стережися".

"Засіб є ох***е - кислота називається. Ось то і зроблю".

"А ще я зроблю, щоб у тебе не було взагалі ніяких доказів".

"Ти не будеш ніколи вільною, розумієш? Я цього не допущу просто-напросто".

"Я просто прийду, витягну тебе на вулицю, що ніхто не почує. Заплющу тобі рот, коли ти будеш спати, витягну тебе на вулицю і тоді ми там будемо розмовляти"

"Я і маму твою наколю, як свиню, на вила ..."

Крім повідомлень, чоловік відправив дівчині відео, де видно, як він сам себе порізав (фото 18+).

Мама дівчини розповідає, що була на заробітках у Польщі, але коли дізналася, що її дитину тероризує дорослий чоловік, повернулася. Вона також переживає за сина, бо невідомо, на що здатен неадекватний сусід.

Все почалося два роки тому

11-класниця Валерія розповідає, що ця історія почалася два роки тому, коли вона виклала свої світлини у соцмережі, а цей чоловік прокоментував, щось типу "Красива".

"Хто він, я тоді не знала. Але потім від різних людей дізналася, що цей чоловік вживає наркотики і все таке ... І я його заблокувала. А одного разу цей односельчанин, будучи нетверезим, зустрів нас, коли я йшла зі своїм другом, 11-класником нашої школи, і сильно побив його. Говорив, що "я йому подобаюся і він зробить все, щоб цей хлопець не був зі мною". Він навіть фарбою написав на дорозі перед моїм будинком фразу: "Я люблю Лерка шалено" і намалював стрілку на подвір'я ...", - розповідає Валерія.

За словами дівчини, тоді її сусід проломив її другові голову і відбувся за це адмінштрафом.

Після того, як мама дівчини поїхала до Польщі на заробітки, чоловік знову почав чіплятися до неї. Він розлютився після того, як родина Валерії звернулася до поліції.

"Я не можу спокійно спати, тому що він уночі світить у вікна ліхтариком або лазерною указкою. Природно, я не знаю, що він може зробити під час зустрічі - вихопити телефон, як одного разу вже було, або побити, вбити, зґвалтувати? І насправді боюся ходити селом наодинці", - говорить мама дівчини.

Наталія розповідає, що чоловік приходить вночі на їхнє подвір'я і залишає на підвіконні будинку то колоски, то сливи, чи ще щось, щоб усі зрозуміли, що він тут був, порізав москитні сітки. Біля вікон валяються недопалки, чоловік тарабанить серед ночі біля вікна.

Жінка розповідає, що переслідувач телефонує зі свого телефона, телефона своєї матері, з інших сім-карток. змінює сім-картки. Небажані абоненти у дочки заблоковані, однак в "Антиспамі" дівчина бачить, коли надходили дзвінки від цієї сім’ї, скільки разів телефонували і з якого номера. А в липні односельчанин загубив їхнього собаку. Ветеринар сказав, що собаку отруїли. Хто отруїв пса, господарі не здогадувалися і дізналися про це пізніше — випадково.

"Син напився, кудись пішов — напевно, до вас"

"Якось моїй мамі зателефонувала мати Віктора, попередила: "Таню, син напився, кудись пішов — напевно, до вас". Викликали патрульних, ті спіймали нашого мучителя, побачивши, як він на подвір’ї світить ліхтариком. Забирають його, а він каже: "Даремно я собаку отруїв, мені треба було вас усіх потруїти". Мама розгнівалася: "За собаку — відповіси! Гори у пеклі!". А той у відповідь: "Чого ви на мене кричите? Ви ще спробуйте води з колодязя попити", — розповідає жінка.

Родина боїться пити воду з колодязя. Також задля розголосу вони звернулися по допомогу на один із центральних каналів, але після виходу передачі, ситуація не змінилася.

"Це не просто дзвінки на "102": це коли приїжджає патрульна машина, пишеться заява, їй присвоюється реєстраційний номер. Але кривдник дочки немов невразливий для правоохоронних органів", - говорить Наталя.

За її словами, патрульні щоразу чоловіка відпускають. В селі припускають, що "відмазує" сина мама, яка раніше володіла великим магазином.

Знайомі радять Наталії забрати дочку з села, щоб уберегти від настирливого переслідувача, пояснюючи, що тільки це врятувало їхню родичку, на яку також "око поклав" той самий Віктор. Ось тільки у сім’ї без твердих доходів зараз немає такої можливості.

Сам Віктор нещодавно придумав зробити, нібито, скриншоти листування з Лерою., щоб переконати оточення, що це школярка за ним бігає, та ще й вимагає грошей.

"Зателефонував мені: "Твоя дочка не дає мені спокою, я зараз тобі все вийшлю". Найцікавіше, що він мені вислав ці скриншоти, коли у нас вдома були тележурналісти. Але він не врахував, що, по-перше, вона не може так безграмотно писати, на якому рівні спілкується він. А по-друге, він складав цю переписку на своєму та матері телефонах, і там в профілі інша — не Лерина — світлина. І абонент підписаний як "Ма". Не може ж моя дочка бути підписана "Ма"? Дочка сказала, що готова пройти детектор брехні, тільки б довести, що між ними нічого не було, і щоб цей кошмар закінчився", — розповідає Наталя.

Засмучена жінка розповідає, що у відповідь на її звернення начальник райвідділу поліції пояснює ситуацію: "Навіть якщо вся ця інформація завдяки телепередачам дійде до Києва, все одно займатися ним будемо ми. Але його немає за що притягнути, поки не сталося ніякої біди". Тобто, максимум, що загрожує нашому мучителю, це штраф в 800 з чимось гривень за адміністративною статтею. У них, нібито, немає доказів, що погрози по телефону надсилає саме він. Невже не можна провести таку експертизу?"

За справу взялася поліція

Ситуацію все ж вдалося зрушити з "мертвої точки". Кілька днів тому поліція матеріали за фактом внесла до ЄРДР за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 300 КК України (Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).

В ГУ Нацполіції Запорізької області призначено службове розслідування щодо можливої бездіяльності співробітників поліції під час розгляду звернень родичів неповнолітньої.

Нагадаємо, що Бердянський міський районний суд виніс вирок підлітку, який зґвалтував свою 12-річну подругу.

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