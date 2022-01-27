Наковталися пігулок, щоб раніше піти з уроків: у Дніпрі двох школярок рятують у реанімації

Наковталися пігулок, щоб раніше піти з уроків: у Дніпрі двох школярок рятують у реанімації

Дівчата випили по 20 таблеток протитуберкульозного препарату.

У Нікополі двоє школярок у школі наковталися пігулок, щоб їм стало зле і їх відпустили додому. Дівчат забрала швидка, їх у важкому стані транспортували до Дніпра.

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Про це повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався вчора, 26 січня, у школі №3 в Нікополі. Двоє дівчат 13 і 14 років прийняли велику дозу протитуберкульозного препарату.

Школяркам стало зле під час уроків, вони знепритомніли, тож вчителі викликали їм "швидку". У сумках дівчаток знайшли по упаковці одного з лікарських препаратів.

Пізніше дівчата зізналися лікарям, що кожна з них випила по 20 таблеток, щоб їх відпустили з уроків. Пігулки одна з дівчат принесла з дому.

Спочатку школярок доправили до Нікопольської дитячої міської лікарні, де їм надавали меддопомогу.

“Надійшли у важкому стані з судомами й порушенням свідомості. Дівчаток промили, провели протисудомну терапію і санавіацією відправили до обласної клінічної лікарні”, — розповіла медична директорка лікарні Олена Полякова.

Нагадаємо, що при постійному вживанні добавок, в складі яких є вітамін Е, на 22% збільшується ризик крововиливу у мозок (геморагічного інсульту). У дослідженні взяли участь 118 тисяч людей. Протягом 12 років половина з них щоденно приймала добавки з вітаміном Е, а інша половина — плацебо. За цей час серед учасників було зареєстровано 223 геморагічні інсульти. І всі вони — у тієї половини, яка вживала вітаміни.

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