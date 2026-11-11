Наковтався пігулок через смартфон: на Дніпропетровщині 12-річний хлопчик потрапив до лікарні

Школяр наковтався пігулок через смартфон / © Unsplash

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На Нікопольщині Дніпропетровської області 12-річний хлопчик прийняв надмірну кількість медикаментів. Дитину госпіталізували до лікарні. Напередодні у родині виник конфлікт через обмеження користування смартфоном.

Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі екстреної медицини.

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За попередньою інформацією, після конфлікту хлопчик прийняв надмірну кількість різних медикаментів. Мати дитини одразу викликала швидку допомогу.

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Після прибуття бригада оперативно оцінила стан хлопчика, надала необхідну допомогу та госпіталізувала його до дитячої лікарні.

Медики закликають батьків бути уважними до емоційного стану дітей, не ігнорувати різкі зміни в поведінці та тривожні висловлювання. У разі підозри на передозування медикаментами потрібно негайно телефонувати 103, повідомити медикам назву препаратів, їхню кількість і дозування, а також орієнтовний час прийому, зберегти упаковки та блістери від ліків. Не можна викликати блювання та давати дитині їжу, напої чи інші препарати без вказівки лікарів.

Нагадаємо, що у Львові лікарям вдалося врятувати 7-річного хлопчика, головний мозок якого пробив гальмівний диск від вантажівки. Металева конструкція відірвала частину черепа, пошкодила тканину й оболонки головного мозку. Дитина майже місяць була в реанімації, перенесла ще кілька операцій.

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