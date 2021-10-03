Накрило з гранатометів і мінометів: бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських воїнів

Накрило з гранатометів і мінометів: бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських воїнів

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Військові формування Російської Федерації 3 жовтня два рази порушили режим припинення вогню. Стріляли зі зброї, забороненої Мінськими угодами.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Також читайте Бойовики на Донбасі стріляли з мінометів та кулеметів: поранено бійця

Так, окупанти стріляли в напрямку Лебединського. Вогонь вели з станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. Гатили і поруч з Водяним під Приазов'ям. Наші позиції бойовики обстріляли з мінометів калібру 82 міліметра.

“Втрат серед українських військовослужбовців немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними”, — підкреслили в штабі ООС.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі стріляли з мінометів та кулеметів: поранено бійця.

Масштабна автопожежа: одразу 5 автівок спалахнули в одному з житлових комплексів села Крюківщина

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання