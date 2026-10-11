“Накипіло!”: українка показала будинок у селі, куди переїхала з дітьми через війну (фото)

Дім / Ілюстративне фото

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Жителька прифронтових Сум через постійні обстріли залишила квартиру з ремонтом і разом із двома дітьми перебралася до села. Після місяця пошуків родина знайшла будинок із газовим опаленням, водою та бойлером, однак жінку обурили власники, які пропонують аварійне житло за завищеними цінами.

Про це пише «Фокус».

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Будинок

Чому родина вирішила переїхати

Через небезпеку в рідному місті жінка наважилася залишити облаштовану квартиру та почати життя на новому місці. Своєю історією вона поділилася в TikTok, а на її допис звернуло увагу видання «Фокус».

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За словами авторки відео, раніше вона роками чекала на власне житло, а після його придбання — на завершення ремонту. Проте, коли нарешті облаштувала квартиру, довелося знову змінювати життя через війну.

«У 25 я чекала, коли купимо власне житло. У 30 купили, чекала, поки закінчимо ремонт. У 35 доробили ремонт і я залишила своє комфортне життя в Сумах та поїхала в невідомість. І лише в 35 я зрозуміла, що я хочу жити тут і зараз, саме в цей момент, без очікування», — розповіла жінка.

Вона наголосила, що відчуття щастя не залежить від дизайнерських меблів чи свіжого ремонту. Натомість найбільше значення мають близькі люди, на підтримку яких можна розраховувати.

Підходящий будинок для родини шукали близько місяця. Жінка щодня переглядала десятки оголошень на OLX у радіусі 30–40 кілометрів від обраного району. Насамперед звертала увагу на вартість житла, наявність опалення та інфраструктуру поблизу, зокрема школи й дитячого садка.

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Однак пошуки виявилися непростими. За словами переселенки, фотографії в оголошеннях нерідко не дають повного уявлення про стан нерухомості. А коли власники надсилали додаткові знімки, реальність суттєво відрізнялася від очікувань.

«Є багато оголошень, де видно лише фасад і опис. Коли отримуєш додаткові фото — шок і невідповідність тим цінам», — поділилася вона.

Одну з побачених осель жінка назвала страшним будинком, вартість якого була невиправдано високою.

Зрештою, знайти житло допомогли місцеві жителі та старости громад. Вони підказали варіанти, яких не було в інтернеті.

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Родина зупинилася на будинку з газовим опаленням, водопостачанням і бойлером. Поруч розташовані магазин, лікарня, річка та ліс. Водночас оселя потребує капітального ремонту.

Окремо жінка звернула увагу на ситуації, коли власники намагаються продати аварійні будинки як житло, до якого можна одразу заселятися. За її словами, вимушені переселенці й без того опинилися у складних обставинах, адже змушені шукати безпечне місце для себе та дітей.

«Крик душі просто, накипіло, поки дивилась будинки для родичів… Стосується лише тих, хто аварійний будинок хоче продать як „заходь і живи“, бо багато ж переселенців, бо треба їм десь жити, бо все одно ж куплять, бо їм же нікуди діватись», — пояснила авторка відео.

Вона уточнила, що не вважає власників нерухомості зобов’язаними продавати житло дешевше. Водночас закликала їх бути чесними з потенційними покупцями: публікувати актуальні фотографії, правдиво описувати стан будинку та встановлювати ціну, яка відповідає його реальному стану.

На думку жінки, це допомогло б уникнути марних поїздок і не витрачати час людей, які через війну змушені шукати нову домівку.

Раніше йшлося про те, що у Сербії продають старий будинок із земельною ділянкою площею 4 сотки за 10 тисяч євро. Нерухомість розташована в селі Брніца неподалік міста Голубац: до Дунаю можна дістатися автомобілем приблизно за дві хвилини. Однак є суттєвий нюанс — будівля перебуває в аварійному стані й потребує знесення до рівня підвалу. До ділянки веде асфальтована дорога, є власна свердловина та можливість підключення до електромережі. Водночас витрати на демонтаж і нове будівництво не входять у вартість, тому облаштування житла обійдеться значно дорожче.

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