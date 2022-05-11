Налагодили "економічну співпрацю": окупанти із Запорізької області тягнуть в Крим вантажівки з зерном і овочами

Налагодили "економічну співпрацю": окупанти із Запорізької області тягнуть в Крим вантажівки з зерном і овочами

У Запорізькій області посилюється "економічна співпраця" окупованих територій з кримськими підприємцями.

З міста Пологи зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, окупанти готують до транспортування в Росію.

Про це повідомляють в Запорізькій обласній державній адміністрації.

"Крім цього Енергодара в напрямку Кам’янки-Дніпровської під охороною військових виїхала колона російських вантажівок, що були завантажені зерном. Кінцевий пункт призначення колони – окупований Крим. Окрім зерна окупанти вивозять до Криму викрадені в Україні овочі", - повідомляють в ОДА.

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Також Генпрокуратура України розпочала кримінальне провадження за фактом викрадення військовими РФ скіфського золота з Мелітопольського краєзнавчого музею.

Нагадаємо, що у Запоріжжі демонтували гаубицю МЛ-20 – частину меморіального комплексу “Скорботна мати”, який розташований на правому березі міста. Така необхідність виникла через те, що російські окупанти та їхні посіпаки розповідали про те, що це бази ЗСУ.

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