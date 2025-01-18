Налагодив наркотрафік з СІЗО: в Кривому Розі викрили наркокартель "Двадцятівські"

Поліція завершила досудове розслідування у справі криворізького наркокартелю "Двадцятівські", учасники якого постачали наркотики по всій Україні.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

До злочинної організації входило шість груп, які займалися постачанням наркотиків по всій Україні. Після ліквідації картелю у 2023 році, один із ув'язнених зміг відновити наркотрафік з ізолятора, налагодивши постачання психотропів з Єгипту та виробництво метамфетаміну у Кривому Розі, залучивши 11 спільників "з волі". Учасникам синдикату загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

"Поліцейські з’ясували, що впродовж року лідер місцевої наркомафії заробив майже мільйон доларів. Частину коштів він легалізував через покупку 44-х автомобілів й організував власну службу таксі, а решту — скерував на розвиток наркобізнесу. Для конспірації він наказав своїм спільникам працювати за схемою розкладання "мастеркладів", які потрапляли до рук перевірених гуртових клієнтів, а розрахунок проводити виключно криптовалютою", - йдеться в повідомленні.

До операції з ліквідації наркокартелю було залучено 700 правоохоронців. В результаті обшуків вилучено 250 кг наркотиків вартістю понад 98 мільйонів гривень, "Криптоферму", зброю та 65 автомобілів на понад 1 млн доларів та понад 3 млн гривень у різній валюті. Затримано 12 організаторів та учасників злочинної групи, які наразі отримали підозри за незаконне виробництво та збут наркотиків, участь у злочинній організації та відмивання грошей.

Усі матеріали передано до суду, і зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві затримали наркодилера з канабісом на 7 мільйонів гривень.

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