Налила до ванни хлор: у Тернополі рятують дівчину з хімічним опіком

Налила до ванни хлор: у Тернополі рятують дівчину з хімічним опіком

Дівчину доправили до лікарні.

У Тернополі на вулиці Будного 19-річна дівчина викликала "швидку". Вона скаржилася на затруднене дихання й ковтання, пекучість в горлі.

Про це пише galas.te.ua.

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Медики, прибувши на місце, надали їй першу допомогу. Дівчину доправили до лікарні. З'ясувалося, що вона надихалася хімічних випарів.

“Зі слів хворої, вона набрала у ванну гарячої води й влила туди білизну (хлор). Дівчина надихалась хімічних випарів. Із хімічним опіком верхніх дихальних шляхів пацієнтку, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано до університетської лікарні”, - зазначили у швидкій допомозі.

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