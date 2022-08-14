Наліт на язику: що він може розповісти про ваше здоров'я

Чистий язик є однією з ознак здоров'я. Неприємний запах з ротової порожнини та наліт на язику свідчать про певні проблеми. Які саме, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тонкий білий наліт на язику часто буває вранці. Це нормальне явище, яке означає, що потрібно почистити зуби.

Білий наліт на язику: що він означає

Однак причини появи нальоту на язику бувають різні. І вони часто вказують на проблеми зі здоров'ям. Наприклад, якщо білий наліт на язику супроводжується іншими особливостями, варто звернутися до лікаря:

товщина нальоту збільшується - людина страждає на тривалі закрепи;

з'являються ознаки інтоксикації, зокрема підвищена температура - в організмі відбуваються інфекційні процеси;

білий наліт на язику з'являється лише на корені та спинці - потрібно перевірити шлунково-кишковий тракт;

сухість у роті, а білий наліт на язику має сирну структуру - кандидоз.

Що розповість про ваше здоров'я наліт на язику іншого кольору

Наліт на язику може бути й іншого кольору. Така проблема практично завжди вказує на певні хвороби, а тому її не варто ігнорувати:

жовтий наліт на язику (помаранчевий) - найчастіше вказує на жовтуху, першу стадію гастриту, ураження печінки чи надлишок жовчі в організмі;

коричневий та сірий наліт на язику - з'являється у пацієнтів з хворобами шлунка чи кишечника;

зелений наліт на язику - вказує, що в організмі є надлишок жовчі, можуть бути проблеми з жовчним міхуром чи печінкою, також з'являється за дисбактеріозу;

синій колір нальоту - людина хвора або тільки перехворіла на дизентерію або тиф;

наліт фіолетового відтінку - він з'являється тоді, коли у пацієнта спостерігається застій крові;

чорний наліт на язику - вказує, що у людини є проблеми з підшлунковою залозою, також може з'являтися за хвороби Крона (хронічне запальне захворювання кишечника), холери чи вірусної ангіни.

"Географічний" наліт на язику

Так наліт називається через те, що утворює візерунки, які можуть мати різну форму та розміри. Також вони можуть з'являтися та зникати періодично, без будь-якого лікування.

Найчастіше "географічний" наліт на язику є результатом запального процесу бічних частин та спинки цього органу. Зазвичай він з'являється у дітей, які хворіють або вже перехворіли на глосит.