Наловили риби на понад 4,5 млн грн і три роки в'язниці: біля острова Джарилгач затримали браконьєрів

Наловили риби на понад 4,5 млн грн і три роки в'язниці: біля острова Джарилгач затримали браконьєрів

Чоловіки виловили понад 420 кілограмів червонокнижної риби.

У Херсонській області неподалік острова Джарилгач затримали шістьох браконьєрів із червонокнижними білугою, осетром, севрюгою, калканом та камбалою Глоса. Вилов потягнув на понад 420 кілограмів і три роки тюрми.

Про це 23 січня ідеться в сюжеті ТСН.Тижня.

У Держприкордонслужбі розповіли, що браконьєри були на двох човнах. Збиток державі оцінили в понад 4,5 млн грн.

"У діях правопорушників вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 249 ККУ "Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом". Виявлених браконьєрів прикордонники передали співробітникам Національної поліції для проведення подальших слідчих дій", - ідеться в повідомленні.

Держприкордонслужба України

Держприкордонслужба України

Держприкордонслужба України

Новини за добу: снігова лавина у Карпатах, смерть прикордонника та рибні браконьєри

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