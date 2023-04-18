Налякане ведмежа-згубко вчинило переполох на Закарпатті: щемливе відео

Стали відомі нові подробиці випадку, коли в закарпатське село Домашин завітало ведмежа. Нагадаємо, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Ужанський національний парк.

В розпорядженні ТСН.ua з’явилось відео цього незвичного візиту. На відео можно побачити, як налякане дитинча не знає куди себе подіти, намагається сховатись, а поруч чутно собачий гавкіт. Деталі того, як рятували ведмежа – про це нам в коментарі розповів голова Костринської територіальної громади Василь Черевка (село Домашин входить до складу цієї громади – ред.).

"Ведмежа заблукало та прийшло до села, перебувало біля одного з будинків, - розповідає Василь Миколайович. – На другий день прийшли працівники національного парку, щоб врятувати цю тварину. Однозначно, що ведмежа прийшло з лісу. На мою суб’єктивну думку, мама-ведмедиця мала двох або трьох діточок, а це заблукало".

За словами Василя Черевки, що і в Домашині, і в навколишніх селах раніше теж траплялись такі випадки.

На питання про те, чи не прийде в село мати-ведмедиця за своїм дитинчам, Черевка відповів нам так: "Не знаю. Гадаю, що ні, тому що вона може мати ще двох. Ми сповістили Ужанський національний парк, тваринку вилучили. Ведмідь буде мешкати або там, або в реабілітаційному центрі. Не виключається, що після того, як тварина підросте, то її випустять у ліс".

На Закарпатті загубилось ведмежа та прийшло до села

Нагадаємо, що на Закарпатті врятували мале ведмежа, яке прибилося до села.

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