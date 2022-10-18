"Налякані і психологічно зламані": у Херсоні перебувають 20 тисяч окупантів, і є суттєві проблеми із їхнім забезпеченням

У тимчасово окупованому Херсоні перебувають понад 20 000 російських військових, вони мають проблеми з забезпеченням.

У Херсоні зараз перебувають від 20 до 25 тисяч російських вояків. Зараз в РФ є суттєві проблеми з їхнім забезпеченням.

Про це "Радіо свобода" повідомила голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

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За її словами, зараз ситуація в Херсоні напружена і складна. У місті перебувають більше 20 тисяч російських вояків.

"Вони налякані, психологічно зламані, скажімо так. Є проблеми з забезпеченням продуктами, паливом та доставленням озброєння. Колаборанти сплять у бронежилетах і дуже активно вивозять майно зі своїх будинків, вантажать все на машини та переправляють на лівий берег, а потім до Криму", – сказала вона.

Зауважимо, що Україна дотримується міжнародних конвенцій щодо поводження з військовополоненими. Здатися в полон, можна зателефонувати за номерами: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чатбот "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються звернення від військовослужбовців РФ. Також російські військовослужбовці можуть звернутися щодо здавання у полон до СБУ.

Нагадаємо, що депутат Херсонської ОВА Сергій Хлань розповів, що Сили оборони добре просмажили окупантів у районі міста Берислав, чим наляккали колаборанта Кирила Стрємоусова. Він втік з Херсона до Генічеська.

раніше повідомлялося, що російські окупанти розпочали процес евакуації так званих "державних" установ з Херсона. Вони заходилися вивозити до Криму майно банків та Пенсійного фонду.

Працівники Херсонського театру ім. М. Куліша розповіли про життя в окупації та як їм вдалося втекти з пекла окупації.

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