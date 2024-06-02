"Нам бажають "усього найкращого": офіцер ТЦК відповів на обвинувачення цивільних

Офіцер відділу рекрутингу нагадав, що в ТЦК служать ті, які пройшли бойовий шлях і вже отримали поранення.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки постали перед двома голосними викликами під час мобілізації в Україні — ставленням цивільного населення до представників ТЦК та постійної готовності до відбиття повторного нападу противника.

Про це "Суспільному" сказав офіцер відділу рекрутингу та комплектування Чернігівського обласного ТЦК, майор Сергій Шовковий.

Ставлення цивільних до ТЦК — це перший виклик. За словами офіцера, від 2014 року щодо служби в ТЦК нічого не змінилось: центри як працювали тоді — на мобілізацію, проведення контракту, вступу до вищих військових навчальних закладів — так і зараз працюють, зазначив Сергій Шовковий. Але, за його словами, робота стала більш масштабною.

"Які виклики? Перший — це, будемо так казати, скоріш за все, ставлення цивільного населення до представників ТЦК. Хоча, уточню — частини населення, але ця частина все ж таки є. Це цивільні, які обвинувачують ТЦК в тому, що вони — погані, забирають на війну... Якщо почитати чати, то нам бажають "усього найкращого", забуваючи про те, що головний ворог не ТЦК, а головний ворог — наш дурний сусід. Коли бігаєш від ТЦК, то танк від тебе бігати ворожий не буде, а заїде в твою хату. До чого це все я веду? По-перше, ворог — не ТЦК. І по-друге: зараз в ТЦК служать ті, які пройшли бойовий шлях і вже отримали поранення, які не в змозі виконувати бойові завдання вже на самому "передку", — пояснив він.

Щодо фронту і тилу, якщо не буде тилу, то і фронт посиплеться, сказав офіцер.

"Це, дійсно, одне ціле. І суспільна думка в тилу має бути така ж, як і на фронті — що всі працюють тільки на одне. На — фронті українці, які захищають свій дім, свою сім'ю. В тилу — українці, які допомагають фронту, і це може бути будь-яка допомога. Крім нас — ніхто воювати за нас не буде. І це повинно бути в голові кожного українця, а українці — свідома нація. Ми всьому вчимося швидко", — повідомив він.

Тим часом соцмережами шириться відео, де між військовослужбовцями ЗСУ та громадянином у цивільному відбувся інцидент у Дніпрі.

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