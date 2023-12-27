"Нам бракує штрафбатів!": військовий різко відреагував на заяву Лубінця

Слова Лубінця викликали неабияке обурення у бійця.
Омбудсман України Дмитро Лубінець вказав на недоліки нового законопроєкту про мобілізацію. Український військовий жорстко не погодився із ним.
Про це написав військовослужбовець ЗСУ Олександр Піддубний.
"Тобто мої права і права нині мобілізованих можна обмежувати безкінечно, а права ухилянтів – зась? Нам бракує штрафбатів, щоб таких, як лубінець чи дацюк, туди. Хай розміновують підходи до п***рів", – вважає він.
Нагадаємо, уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію порушує Конституцію.
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