"Нам бракує штрафбатів!": військовий різко відреагував на заяву Лубінця

Омбудсман України Дмитро Лубінець вказав на недоліки нового законопроєкту про мобілізацію. Український військовий жорстко не погодився із ним.

Про це написав військовослужбовець ЗСУ Олександр Піддубний.

"Тобто мої права і права нині мобілізованих можна обмежувати безкінечно, а права ухилянтів – зась? Нам бракує штрафбатів, щоб таких, як лубінець чи дацюк, туди. Хай розміновують підходи до п***рів", – вважає він.

Нагадаємо, уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію порушує Конституцію.

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