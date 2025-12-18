"Нам досі загрожує знищення": детектив НАБУ заявив про тиск та спроби дискредитації Бюро

НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) досі перебувають під загрозою знищення. Ключові виклики для незалежності інституцій залишаються актуальними, а проти детективів часто грають «не за законом».

Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповів детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов.

Головні тези виступу:

Інституційна незалежність під питанням. За словами Магамедрасулова, ситуація з безпекою Бюро принципово не змінилася. Головним чинником тиску залишаються страхи потенційних фігурантів справ перед можливими розслідуваннями.

Гра без правил. Детектив наголосив на нерівних умовах роботи: антикорупційні органи зобов’язані діяти суворо в межах закону, тоді як опоненти часто використовують незаконні методи атаки.

Захист як перманентний процес. Питання незалежності НАБУ неможливо вирішити один раз і назавжди. Це потребує постійних зусиль.

«Важко працювати за законом, коли проти тебе працюють, зовсім не використовуючи закони. Це очевидний приклад того, як може бути абсолютно незаконна історія: вирішили, атакували і зробили», — зазначив Магамедрасулов.

Що може гарантувати безпеку НАБУ та САП

На думку детектива, єдиним реальним запобіжником від знищення антикорупційної вертикалі є «єдиний оркестр» контролю, до якого мають долучитися:

суспільство (постійна увага до спроб тиску); міжнародні партнери; ЗМІ та громадські організації.

«Коли все це працює як єдиний механізм і здійснює захист, тоді це і є справжньою гарантією нашої незалежності», — підсумував детектив.

Раніше Руслан Магамедрасулов прокоментував свою роль в операції «Мідас», наголосивши, що його участь була обмеженою та не передбачала повноцінної слідчої роботи.