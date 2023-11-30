Нам дуже потрібен мир, але не "за будь-яку ціну": Україна – на засіданні ОБСЄ

Окремо Цимбалюк звернув увагу на те, що всупереч усім прогнозам, Україна звільнила більше половини своєї території, захопленої Росією від лютого 2022 року.

Україна, як ніхто інший, хоче миру, але не "за будь-яку ціну", що означає необхідність залишення російськими військами всієї міжнародно визнаної території України.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час виступу на пленарній сесії Ради міністрів ОБСЄ у Скоп’є 30 листопада, передає "Укрінформ".

"Нам, як нікому іншому, потрібен мир, але не "за будь-яку ціну". Це означає, що російські війська мають піти, а цілісність України має бути відновлена в межах міжнародно визнаних кордонів", – сказав він.

На цьому тлі український посол висловив вдячність усім, хто допомагає Україні в досягненні справедливого миру, зокрема шляхом імплементації Формули миру – "єдиного способу відновити повагу до принципів статуту ООН, Гельсінського Заключного акту та міжнародного порядку, заснованого на правилах".

Цимбалюк зазначив, що початкові плани Росії щодо України провалилися, "але боротьба ще не закінчена".

"Засоби можуть бути різними, але мета – підкорити Україну – залишається незмінною: або шляхом переговорів, або війною", – наголосив він.

Очільник української місії в ОБСЄ також вказав на "побудову осі озброєного зла" між Росією та Північною Кореєю і Іраном. За його словами, це засвідчує, що "Росія, якщо її не зупинити сьогодні, готова піти ще далі".

"Водночас останні два роки довели, що ОБСЄ приносить найбільшу користь, коли ми ігноруємо російський шантаж і коли ми говоримо з Росією з єдиної позиції сили, яка спирається на моральне право. В іншому разі Росія буде просити все більше і більше поступок. І це зрозуміло, адже ми не можемо будувати майбутнє ОБСЄ з країною, яка викрадає наше майбутнє – наших дітей", – заявив він.

Окремо Цимбалюк звернув увагу на те, що всупереч усім прогнозам, Україна звільнила більше половини своєї території, захопленої Росією від лютого 2022 року, та "досягла успіху в битві за Чорне море і закріплюється на окупованому лівому березі Дніпра".

"Разом ми можемо досягти набагато більшого. Водночас події у Грузії 2008 року, у Криму та на Донбасі 2014-2015 років якнайкраще пояснюють, що непокарана Росія завжди повертається з новим наступом. Настав час покласти край здатності Росії нападати на незалежні й суверенні держави", – заявив очільник місії України в ОБСЄ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відмовився брати участь у міністерському засіданні ОБСЄ у Скоп'є через участь російського міністра Сергія Лаврова.

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