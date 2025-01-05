"Якщо ми знаходили когось – били по руках": Зеленський спростував звинувачення щодо корупції

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю з Лексом Фрідманом спростував звинувачення щодо корупції та нецільового використання міжнародної допомоги.

Він наголосив, що Україна переважно отримує зброю, а не гроші, і рішуче бореться з будь-якими спробами зловживань.

"Там, де ми бачили ризики, били по руках всіх. І йдеться не тільки про Україну. На всьому шляху є ті чи інші люди, чи компанії, які хочуть заробити на війні. Але ми не заробляли, і якщо ми знаходили когось – били по руках, і будемо це робити", – зазначив Зеленський.

Він також прокоментував інформацію про нібито продаж зброї.

"Коли хтось каже, що Україна десь продавала зброю, Росія також підіймала цей меседж. Ми завжди казали, що наші військові самі вбили б цих людей без суду та слідства. Нам не вистачає зброї, а хтось може щось продавати", – наголосив президент.

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Зеленський підкреслив, що поширення безпідставних заяв шкодить Україні, оскільки підриває довіру міжнародних партнерів.

"Коли такої інформації стає багато – втрачається довіра. Люди слухають засоби масової інформації та зневірюються. І потім ти втрачаєш допомогу".

Водночас він визнав, що на побутовому рівні такі проблеми існують.



"Хоча я підкреслю, що на побутових рівнях це є, і ми ловимо цих людей, боремось з цим", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що президент також заявив, що коли війна закінчиться, президент США Дональд Трамп може стати першим лідером, який прилетить до України на літаку.