"Нам нудно, хочеться двіжухи": Путін зробив цинічну заяву про війну в Україні (відео)

Мовляв, росіянам "нудно", тож їм потрібно, щоб "усе свистіло".

Російський диктатор Путін вчергове пробив дно. Так, він назвав війну в Україні "двіжухою".

Про це президент РФ Володимир Путін сказав під час своєї пресконференції.

Путін назвав війну в Україні "двіжухою"

"Коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам нудно. Застій. Хочеться двіжухи. Як тільки починається двіжуха – усе свистить біля скроні, і кулі, і секунди", – видав неадекватний.

Він додав, що, звісно, росіянам, страшно – "це жах".

"Жах... жах. Але не жах-жах-жах", – завершив кремлівський лідер, явно загубившись у своїй кровожерній промові.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про успіхи його армії на фронті в Курській області та відповів на запитання щодо повернення захоплених територій регіону.

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