"Нам потрібні ваші МіГи": Зеленський закликав Польщу надати Україні винищувачі

Зеленський наголосив, що Україна зараз дуже сильно потребує літаків.

Президент України Володимир Зеленський подякував Польщі за допомогу, яку вона надала Україні від початку повномасштабної війни і попросив в країни літаки, зокрема, МіГи.

Про це президент заявив під час пресконференції 27 серпня.

"Україна дуже вдячна Польщі. Щоразу, коли ми оцінюємо допомогу Польщі, справедливо згадати, як це було в перші дні. Ми щоденно працювали з Анджеєм на телефоні, ми багато всього пройшли з президентом Польщі", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що під час виборів у Польщі країна більше зосередилася на внутрішніх питаннях.

"Ви пам'ятаєте всі ці зернові процеси не дуже приємні.Але я вважаю, що це фундаментально не вплине на істрочину близькість між нашими країнами. Ми зробимо все, щоб не допустити розколу між нашими країнами", - додав президент.

За його словами, зараз Україна потребує від Польщі МіГи та літаки.

"Я піднімаю одне питання: нам потрібні дуже ваші МіГи, ваші літаки. Таким чином ми не будемо витрачати час на тренування наших пілотів. Я піднімав це питання з президентом та прем'єром", - додав він.

Крім того, президент розповів про складнощі з поверненням азовців.

Читайте також: