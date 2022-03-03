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"Нам потрібно захиститися": у МЗС закликають партнерів закрити небо над Україною

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"Нам потрібно захиститися": у МЗС закликають партнерів закрити небо над Україною

Associated Press

Кулеба наголосив, що у Путіна немає шансів виграти.

Голова МЗС Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів закрити небо, аби захиститися від Росії, яка напала на Україну.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Це справжня Народна війна за Україну. У Путіна немає шансів виграти. На цьому фото мирні жителі блокують російських окупантів в Енергодарі вчора. Одне із сотень таких фото та відео. Нам потрібні партнери, щоб допомогти Україні захиститися. Особливо в повітрі. Закрийте небо зараз!", - закликав Кулеба.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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