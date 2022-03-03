"Нам потрібно захиститися": у МЗС закликають партнерів закрити небо над Україною

"Нам потрібно захиститися": у МЗС закликають партнерів закрити небо над Україною

Кулеба наголосив, що у Путіна немає шансів виграти.

Голова МЗС Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів закрити небо, аби захиститися від Росії, яка напала на Україну.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Це справжня Народна війна за Україну. У Путіна немає шансів виграти. На цьому фото мирні жителі блокують російських окупантів в Енергодарі вчора. Одне із сотень таких фото та відео. Нам потрібні партнери, щоб допомогти Україні захиститися. Особливо в повітрі. Закрийте небо зараз!", - закликав Кулеба.