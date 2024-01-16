Нам потрібно здобути перевагу в повітрі: Зеленський в Давосі заявив про вразливість російських літаків

Під час виступу президента Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі він наголосив на тому, що Україна потребує зміцнення сил в повітрі. За його словами, держава під час війни з Росією має здобути перевагу в повітрі так само, як в Чорному морі.

Про це йшлося під час виступу українського президента 16 січня.

"Нам потрібно здобути перевагу в повітрі для України так само, як ми здобули перевагу в Чорному морі. Ми можемо зробити це, партнери знають, що необхідно і в яких кількостях. Це дозволить досягати прогресу на землі. Лише два дні тому ми довели, що Україна може навіть вражати дуже цінні російські військові літаки, які ніхто раніше не збивав", – сказав президент.

Він також заявив, що відповідь, що могла б навчити Росію і додала би впевненості Заходу – повна сила санкцій, а також відзначив вразливість російських ракет.

"Всі думали, що Росія має ракети, які неможливо збивати. Patriot збивають усе. Багато хто боявся наслідків якщо Україна отримає ракети дальнього ураження, а в результаті Росія лише втрачає більше. Ми чули, що Росія ніколи не дозволить зернового коридору без її залучення. І ми можемо довести, що Росія примириться з повною втратою свого Чорноморського флоту, який тероризував комерційні судна. І нам потрібно здобути перевагу в повітрі, як у Чорному морі", – додав президент.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся в Давосі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Йшлося про ключові пріоритети порядку денного відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу, передусім у контексті наближення нашої країни до фактичного початку переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.

Також президент України в Давосі зустрічався із найбільшими впливовими фінансовими фондами. Він наголосив на важливості залучення приватного капіталу до проєктів з відбудови України.

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