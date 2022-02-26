«Нам розказують про історію – ми покажемо історію», - мер Чернігова Атрошенко разом з чернігівцями допомагають ЗСУ тримати оборону

Мер Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до громадян, які мають зброю, отримати завдання із захисту міста.

Місто ми нікому не здамо, сказав він у своєму відеозверненні.

«Чоловіки зі зброєю, здатні охороняти власною зброєю наше місто, будь ласка, підтягуйтесь на місце дислокації Верені-2 для отримання завдань. Сьогодні все, що можна, ми робимо для організації оборони міста. І місто ми нікому не здамо. Нам розказують про історію – ми покажемо історію. Якщо хтось заблукає і буде шукати вихід на Росію – ми підкажемо, де він», - заявив Атрошенко.

Всіх цивільних чернігівців Атрошенко закликав знаходитися в укриттях.

«Шановні чернігівці, прошу зберігати всіх спокій. Цивільні мешканці, прошу знаходитися в укриттях. Бажано всіх в укриттях. Добра і здоров’я! Слава Україні!», - сказав мер Чернігова.