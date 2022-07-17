"Нам тільки кажуть – памперси поміняйте": окупанти скаржаться, що Україні постачають зброю, а в них немає навіть танка

Російські окупанти скаржаться на відсутність озброєння.
Вояки розповідають, що в них немає навіть танка.
Про це в розмові, яку оприлюднило ГУР Міноборони окупант скаржиться своїм рідним.
Окупант розповідає своєму батькові, що на його ділянці фронту обіцяли сформувати новий батальйон, але так і не сформували і ротації не відбулося.
"Нас тут залишилось менше 200. А за списками понад 20 тисяч. Нам тільки кажуть: "Памперси поміняйте. Чого ви боїтесь?" А вони нам їх видали? А "туди", в новинах хлопці читають, озброєння нове поставляють. А у нас ніх**я. У нас навіть жодного танка немає. У нас був танк один – 72. Його спалили. Склади наші з боєприпасами всі знищили. Вони тепер тил почали їб*шити. Все командування стоїть за 90 кілометрів від нас. Навіть якщо в нас щось станеться, якщо нам якась допомога потрібна, вони просто не встигнуть приїхати. Нас просто зітруть з лиця землі", - говорить окупант.
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