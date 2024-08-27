"Нам треба дуже тісно співпрацювати з Німеччиною": Клімкін про сигнал щодо зменшення допомоги

Сигнал про зменшення допомоги України є не тільки проблемою для наших військових та Міноборони. Це політичний сигнал.

Про це розповів ексочільник МЗС Павло Клімкін в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

"І це свідомий політичний сигнал, адже вони не можуть витримати внутрішньо-політичний тиск. Це сигнал на ЄС, на жаль"

Клімкін констатував: у німців фокус на Росію залишається. Вони збирають усіх росіян і кажуть: "Як ми далі будемо з Росією?".

"Повторюється одне й те ж: це Путін винен у цій війні. Росіяни йдуть за ним, але так є. Ця логіка транслюється на німців"

Він наголошує, що нам потрібно дуже тісно співпрацювати з Німеччиною.

Раніше Клімкін припустив, якою буде реакція Росії на Курську операцію. Йдеться про стратегічну історію, а не військову.

Читайте також: