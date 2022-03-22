"Нам треба серйозно поговорити": Марцінків звернувся до мешканців Франківська

"Нам треба серйозно поговорити": Марцінків звернувся до мешканців Франківська

Міського голову обурює велика кількість людей у місті під час сирен.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вкотре звернувся до мешканців міста не нехтувати власною безпекою під час повітряних тривог.

Про це він сказав у своєму відеозверненні 21 березня.

За його словами, під час тривоги разом з військовими був у місті, на вулицях якого побачив багато людей.

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"Бачив, як сотні людей стояли на зупинках, як батьки з маленькими дітками гуляли містом. Особливо мене вразили люди, що гуляли з дітьми в районі аеропорту! Той мікрорайон вже тричі зазнавав ударів", - обурився міський голова.

Очільник Франківська закликав містян бути обачними попри те, що декілька днів поспіль до Івано-Франківська не прилітали ракет. Втім, жодна тривога не є навчальною, зауважив він.

"Це не означає, що ворог забув про Івано-Франківськ. По Рівному вдарили ракети. У Львів прилетіли після того, як сирени звучали декілька годин поспіль. Щодня повітряні удари прилітають на територію України. І щодня є небезпека для нашого регіону", - додав Марцінків.

Як повідомлялося, в Івано-Франківську правоохоронці посилюють патрулювання у місті, аеропорт якого вже тричі від початку війни атакували російські війська. Тепер на території громади патрульні будуть цікавитися фото та відеозйомкою, яку ведуть городяни та приїжджі.

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