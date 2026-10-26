Нам цього б вистачило на роки: Ігнат приголомшив, скільки ракет Patriot витратили на Близькому Сході

ЗРК Patriot збиває ворожі ракети / © ТСН

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Ресурс ракет до ППО Patriot, який витратили на Близькому Сході, міг забезпечити потреби України на кілька років. Усе завдяки тому, що українські військові навчилися унікальній тактиці застосування ЗРК, витрачаючи мінімум ракет.

Про це начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів «РБК-Україна».

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Ігнат зазначив, що український бойовий досвід активно вивчають, зокрема й у контексті застосування систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, тактика використання цих комплексів за час повномасштабної війни суттєво змінилася.

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«Український досвід вивчається. Подивіться, наскільки змінилася тактика застосування того ж Patriot. Наприклад, можна використовувати Patriot не як стаціонарний комплекс, як американці тримають його на аеродромах чи базах, а зробити його, умовно кажучи, «блукаючим»: поставити в засідку, збити п’ять бортів і неушкодженим повернутися», — пояснив Ігнат.

Він нагадав про випадок у Брянській області, коли Patriot у травні збив п’ять російських бортів, назвавши його одним із прикладів того, як українські військові навчилися використовувати ЗРК у реальних бойових умовах.

За словами речника Повітряних сил, є й інші напрацювання, зокрема щодо ощадливішого використання боєкомплекту — коли на одну повітряну ціль витрачають одну ракету, а не вісім, як це іноді відбувалося під час бойових дій на Близькому Сході.

«Через відсутність такого досвіду вони могли на один Shahed чи одну балістичну ракету випустити одразу весь пакет протиракет із пускової», — зазначив Ігнат.

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Він пояснив, що комплекси Patriot можуть працювати в автоматичному, напівавтоматичному та ручному режимах. При цьому в автоматичному режимі система може здійснити запуск великої кількості ракет.

«Тому ми й зараз опинилися в тій кризі, в якій є, тому що того, що було витрачено на Близькому Сході, нам вистачило б ще на кілька років бойової роботи системами Patriot«, — наголосив речник ПС.

Дефіцит ракет до Patriot в Україні — що відомо

Нагадаємо, кількома днями раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що держава купує у США лише 12 ракет для Patriot на місяць — це приблизно вчетверо менше, ніж за президентства Джо Байдена, коли їх надавали безкоштовно. За словами Зеленського, Україна вже оплатила зброю, проте частину постачань досі не погодили.

Як повідомив Ігнат, станом на 7 жовтня у запасі в України залишалося лише 10 ракет до систем Patriot. Він зазначив, що країні критично бракує перехоплювачів PAC-3, оскільки для захисту від російських балістичних атак потрібні сотні таких ракет щомісяця. Так, тільки за останній тиждень ворог запустив понад 80 балістичних ракет по Україні.

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