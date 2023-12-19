Нам усім треба давати результат державі, а селфі робити потім: Зеленський – про Безуглу

Президент наголосив, що Залужний також його представник, як і всі ті, кого він призначав, або хто з ним прийшов: комусь дуже вдячний, а за когось соромно.

Нардепка Мар'яна Безугла, так само як і інші люди, любить коментувати публікації у Facebook. Однак зараз українцям потрібно давати результат державі.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на підсумковій пресконференції з журналістами 19 грудня.

"Валерій Залужний також мій представник, як і всі ті, кого я призначав, або хто зі мною прийшов. Комусь дуже вдячний, а за когось соромно", – сказав президент.

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Що стосується будь-яких коментів у Facebook, то Зеленський зазначив, що не займається цим, бо не має на це часу.

"У мене немає часу на щоденні зайві діалоги безрезультативні. Я використовую соціальні мережі як майданчик, на якому я можу відповісти на ті чи інші запитання, дати сигнали нашому суспільству, всередині нашої держави, важливі чи термінові речі, а також як формат спілкування з іншими нашими партнерами, – зауважив він.

З приводу активності Безуглої у соцмережах, президент підкреслив, що зараз головне – давати щоденний результат державі, а все інше – потім.

"Стосовно Мар’яни і Залужного, дуже складно. Вони всі дуже люблять коментувати, лайкати у Фейсбуці. Вони дуже часто там спілкуються. У них діалоги з перших днів… То вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Це складні питання для мене. Тому я вам сказав, мені здається, нам всім потрібно давати результат державі щоденний, а селфі – встигнемо", - резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла останнім часом відзначилась низкою скандальних висловлювань та неоднозначних заяв з приводу головкома Валерія Залужного, мобілізації усіх жінок віком від 25 до 60 років, покарання для ухилянтів тощо.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція! Підсумки року

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