"Нам видали наказ на залп по окраїні Нової Каховки, де було мирне населення" – російський полонений

"Нам видали наказ на залп по окраїні Нової Каховки, де було мирне населення" – російський полонений

Полонений російський військовий Ігор Руденко розповів про обстріл мирних людей у Новій Каховці.

Російські військові цинічно обстрілюють цивільне населення України.

Полонений російський військовий Ігор Руденко, який заявив, що він громадянин України, розповів про обстріл мирних мешканців у Новій Каховці.

"Отримали наказ стріляти у цивільних"

Руденко розповів, що російські війська розгорнули артилерію, прикриваючись мирним населенням України. Після цього окупанти отримали наказ "дати залп по окраїні міста".

За словами полоненого, виявилося, що вони гатять по мирному населенню.

"Ми зіткнулися з тим, коли дали наказ дати залп, як сказали, по окраїні міста. Коли я подивився на карту, яку нам видали, виявилося, що це були мирні будинки, мирне населення", – сказав Руденко.

Розстріл автівки з жінкою та її сином

Полонений Руденко також розповів про те, як з автомата розстріляли цивільне авто в Новій Каховці.

"Зіткнувся з тим, як розстріляли цивільну машину у Новій Каховці. Там була жінка та за кермом її син. Розстріляли з автомата", – сказав полонений.

Руденко заявив, що розстріл стався, тому що вони їхали та не зупинилися.

Нагадаємо, у Києві 18 березня вперше було зафіксовано факт використання росіянами новітнього озброєння, яке спускається на парашутах.

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