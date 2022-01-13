"Нам віддали лише поламаний велосипед, це знущання": суд відпустив водійку, яка в Чернігові на смерть збила копа

"Нам віддали лише поламаний велосипед, це знущання": суд відпустив водійку, яка в Чернігові на смерть збила копа

Родичі покійного оскаржуватимуть рішення суду.

Деснянський районний суд м. Чернігова засудив водійку, яка 12 серпня на пішохідному переході на смерть збила 38-річного поліцейського. Їй призначили 5 років позбавлення волі, проте суд звільнив жінку від відбування покарання, обмежившись іспитовим терміном.

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Про це повідомляє gorod.cn.ua.

У поліцейського залишись батьки, вдова та 9-річна донька

Загиблого поліцейського звали Олег Шарпатий, йому було 38 років. У день трагедії чоловік стояв на острівку безпеки із своїм велосипедом. Там його на смерть збила водійка Daewoo Nexia. Від отриманих травм чоловік помер на місці трагедії. У нього залишились батьки, вдова та 9-річна донька.

Поліція Чернігівської області

Суд відпустив водійку на волю, призначивши іспитовий термін

12 січня 2022 року суд визнав водійку винною в ДТП, проте звільнив від відповідальності, встановивши іспитовий термін.

gorod.cn.ua

Мати покійного Лідія Шарпата розповідає, що вона та прокурори були здивовані через цей вирок суду. Його вона називає знущанням та насмішкою над рідними загиблого.

"Окрім як насмішкою і знущанням над нами, все це не назвеш – повернути нам поламаний велосипед, на якому загинув мій син. Ця жінка жодного разу за час слідства і до сьогодні не вибачилася перед нами, не поговорила по-людськи, не поспівчувала. Навіть якщо вона боялася, можна було в соціальних мережах викласти свої співчуття, зізнання, думки щодо того, що сталося. Тільки на суді вона сказала: "Вибачте, я не хотіла", - каже Лідія Шарпата.

Рідні чоловіка обурені таким вироком

Мати покійного поліцейського каже, що жінка кілька разів переказувала їй на рахунки по 10 тис. грн, проте всі ці гроші жінка повертала їй.

Вдова поліцейського Галина Шарпата також обурена вироком суду. Вона вважає його несправедливим.

"Він помер протягом 5 хвилин через розрив печінки. Якби це був хоча б перелом грудної клітки, у нього був шанс залишитися в живих. При цьому вона каже, що дорога, знаки висвітлювалися, але вона не побачила Олега. Хоча він того вечора був у яскравій червоній футболці, з велосипедом червоного кольору. Та й зріст у нього був 182 – як можна було не помітити? І я не знаю, як при швидкості 45 км в годину можна з такою силою збити стовп і людину?", - каже Галина Шарпата.

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Мати поліцейського зі сльозами на очах записала відеозвернення

Родичі покійного звертатимуться до апеляційного суду. Також мати поліцейського зі сльозами на очах записала відеозвернення, у якому переконує, що водійка вчинила умисне вбивство та уникла покарання.

"У мене був єдиний син, який був добрим та завжди допомагав людям. Таких людей є дуже мало", - каже зі сльозами мати покійного поліцейського.

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