Нам відомо, хто саме віддавав наказ і ми знайдемо кожного причетного - генрокурор про удар по Дніпру

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що правоохоронцям відомо про те, хто віддавав злочинний наказ, внаслідок якого російська ракета влучила в житловий будинок у Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба Офіса генпрокуратури.

"Нам відомо, хто саме віддавав наказ і ми знайдемо кожного причетного до чергового акту злодійства проти мирних громадян", – цитує пресслужба слова генпрокурора.

Костін запевнив, що прокурори зроблять усе для швидкого та ефективного розслідування. У разі необхідності залучення експертної допомоги та підтримки іноземних фахівців, зокрема щодо встановлення загиблих осіб, Офіс генпрокурора звернеться до партнерів.



"Світ став свідком чергового акту агресії. Наші міжнародні партнери повинні розуміти, що кожен день зволікання з рішенням про створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання вищого керівництва РФ, коштує життів українських громадян, – заявив генпрокурор.

В Офісі генпрокурора зазначили, що зруйнований житловий будинок – наслідок чергового російського терору. Те, що держава-агресор свідомо застосовує неточну зброю у житлових кварталах – це воєнний злочин і за Женевськими конвенціями, і за Римським статутом МКС.



"Ми впевнені, що для здійснення цього воєнного злочину було застосовано той самий тип ракети, який уже застосовувався в інших випадках: 27 червня в Кременчуці, 1 липня - в Сергіївці Одеської області. Цього тижня буде ухвалено рішення про об’єднання кримінальних проваджень, пов’язаних із застосуванням цієї зброї", – зазначив Костін.



Він також наголосив, що місце трагедії розташоване дуже далеко від лінії фронту і жодного військового об’єкту поруч немає.

Удар по багатоповерхівці в Дніпрі

Станом на 17:00 16 січня 2023 року внаслідок удару ракетою для ураження авіаносців Х-22 загинули 40 людей, троє з них -діти. Врятовано – 39, травми отримали 76 осіб, серед них - 14 дітей. Досі розшукуються 29 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває.

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Після влучання ракети в багатоповерхівку в Дніпрі правоохоронці виявили підозрілих перехожих, які, за попередньою інформацією, незадовго до трагедії фотографували один з об’єктів енергетичної інфраструктури. За неофіційними даними, йдеться про підлітків, які могли бути учасниками інтернет-гри, створеної росіянами з метою виявлення саме таких об’єктів.

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