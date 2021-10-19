Намагалась попросити про допомогу в Facebook: на Закарпатті загинула 17-річна учасниця шоу "Угорщина має талант"

Дівчина пішла з дому, одягненою лише в футболку та домашні тапочки.

У селі Великі Лучки на Закарпатті загинула 17-річна учасниця шоу "Угорщина має талант" Карина Чонтош. Дівчина та ще троє молодих людей живцем згоріли в автомобілі, який врізався в евакуатор.

Про це повідомляє угорське видання Blikk.

Карина Чонтош із родиною жили в місті Чоп Закарпатської області. Сестра Карини Сандра розповіла, що в день трагедії дівчина, не попередивши батьків, пішла із будинку, щоб зустрітись з друзями. Вона була одягненою в домашній одяг - футболку та тапочки.

"Ми не знаємо точно, в який час вона могла піти з дому, ми думали, що вона спить у своїй кімнаті. Вона пішла просто у тапках, без куртки, у дуже тонкій футболці. Карина завжди любила дуже гарно одягатися.. Це все дуже дивно - і те, що вона намагалася попросити допомогу через Facebook вже після аварії, хоча наскільки нам відомо, вона загинула миттєво", - розповіла сестра дівчини Сандра.

За словами Сандри, родина до останнього не могла повірити, що Карина загинула в ДТП. Її мати телефонувала подругам та знайомим дочки, сподіваючись, що Карина ночувала в них, проте коли поліцейські віддали їй ланцюжок і ключ дочки, то надія зникла.

Родина дівчини тяжко переживає втрату. За словами сестри Карини, їхній матері після смерті доньки довелось кілька разів викликати швидку допомогу, хоча раніше вона не нарікала на стан свого здоров'я. Причини аварії розслідує поліція.

Нагадаємо, у селі Великі Лучки на трасі Мукачево-Чоп 15 жовтня о 4:00 ранку зіткнулись легковий автомобіль та евакуатор. У ДТП загинуло 4 людей.

На місці ДТП в автомобілі заживо згоріло 4 людей. Їх особи уже встановили. За кермом авто був співробітник Управління патрульної поліції в Закарпатській області. Також в аварії загинули пасажири легковика - військовослужбовець Чопського прикордонного загону та дві дівчини, віком 17 та 18 років. Усі покійні були жителями міста Чоп Закарпатської області. Новини України: внаслідок ДТП у Львівській області загинули двоє людей

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