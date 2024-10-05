Намагалась викинути дві сумки з 500 тис. дол. через вікно: затримано голову Хмельницької МСЕК

Працівники ДБР затримали керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, яку підозрюють у незаконному збагачені. Напередодні у службових кабінетах і за місцем проживання посадовиці та її близьких родичів провели обшуки.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"Їй повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що у керівниці МСЕК в робочому кабінеті виявили 100 тис. дол., а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Під час обшуків в її домівці та в будинках родичів працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. дол., 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Жінка намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Зауважимо, що раніше повідомлялося, що чиновників також належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості у Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом в одному з парків міста. За кордоном у їхній власності – нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн дол.

Нагадаємо, правоохоронці провели обшуки у голови Хмельницької МСЕК. Також у ДБР зазначили, що в незаконному збагаченні було викрито сина керівниці обласної МСЕК, який обіймає керівну посаду в обласному управлінні Пенсійного фонду.

Фіктивні діагнози за мільйони доларів! Ціла мережа корупціонерів МСЕК!

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