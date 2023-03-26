"Намагалась втримати життя в дорогих грудях": наречена "Да Вінчі" особисто вивозила його після поранення

Дівчина була поруч з Дмитром у перші хвилини після поранення.

Наречена Героя України Дмитра Коцюбайла, "Да Вінчі", Аліна Михайлова, яка є керівницею медичної служби "УЛЬФ", розповіла про день загибелі коханого. Жінка особисто намагалась врятувати пораненого Дмитра Коцюбайла.

Про це розповіла сама Аліна у відвертій розмові з Віолеттою Кіртокою.

За словами дівчини, вона була поруч із "Да Вінчі" у перші хвилини після того, як він отримав поранення під час обстрілу росіян.

"Мало хто знає, що Аліна особисто вивозила пораненого коханого. Що вона своїми руками намагалася рятувати його. Що вона тримала в руках мішок амбу (апарат для штучної вентиляції легенів) намагаючись втримати життя в дорогих грудях", - повідомила Віолетта Кіртока.

За її словами, Михайлова також розповіла про найщасливіші дні з "Да Вінчі". Аліна зізналася, що не може прийняти втрату коханого. До слова, "Да Вінчі" й Аліна провели разом 6 років.

"Життя Аліни закінчилося 7 березня. Моє - о 14:23 того ж дня, коли Аліна викрикнула мені в трубку, що ДаВінчі - важкий 300-ий. А через 20 хвилин його побратим сказав, що лікарі констатують смерть", - написала журналістка.

Загибель "Да Вінчі"

Легендарний боєць Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі" загинув на Донеччині 7 березня. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат загинув в бою під Бахмутом. Дмитро як доброволець пішов воювати ще 2014-го у віці 18 років.

З Коцюбайлом 9 березня прощалися на Прикарпатті. У Києві на Майдані Незалежності - 10 березня. Віддати останню шану прийшли президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник ГУР Кирило Буданов.

Президент передав матері "Да Вінчі" Оксані Коцюбайло відзнаку "Хрест бойових заслуг", якою посмертно удостоєно "Да Вінчі". До слова, 2021-го Дмитро отримав звання Героя України із врученням ордену "Золота зірка".

Згодом Михайлова віддала президенту Володимиру Зеленському особистий бойовий шеврон полеглого бійця. Водночас вона отримала від президента орден Богдана Хмельницького III ступеня з нагоди Дня українського добровольця.

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