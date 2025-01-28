Намагалася продати жінок в сексуальне рабство: на кордоні затримали сутенерку

Фігурантці загрожує до восьми років позбавлення волі.

На кордоні затримано мікроавтобус, в якому перебували жінки, яких планували вивезти за кордон з метою продажу в сексуальне рабство.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Під час спроби перетину кордону автобус із жінками було зупинено, а під час обшуків виявлено мобільні телефони та чорнові записи, що підтверджують злочинні наміри організаторки.

Затримано 37-річну жінку, яка займалася вербуванням жертв. Вона пропонувала їм високооплачувану роботу в нічних клубах Чехії, обіцяючи зарплату в 100 євро за годину. Однак реальна мета полягала в примусовому працевлаштуванні в індустрії сексуальних послуг.

Зловмисниці оголошено підозру, наразі розслідування триває.

Нагадаємо, прикордонники в пункті пропуску "Могилів-Подільський" затримали 26-річного чоловіка з Донеччини, який намагався незаконно перетнути державний кордон, видаючи себе за багатодітного батька.

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