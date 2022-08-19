Намагалася вбити 6-місячного сина: на Полтавщині горе-матір позбавили волі на 10 років

У Полтавській області 38-річну жінку визнано винною та на 10 років позбавлено волі за замах на вбивство власної дитини.

Мати кілька разів повернула голову 6-місячного сина, намагаючись зламати шийний відділ хребта. Після цього дитина знепритомніла.

Про це йдеться у повідомленні Полтавської обласної прокуратури.

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Завдяки батькові життя хлопчика вдалося врятувати.

"Під час досудового розслідування та судового розгляду справи чоловік пояснював, що лікарі запідозрили у дитини важкий діагноз, унаслідок чого в дружини виник намір позбавити сина життя. Водночас обвинувачена неодноразово змінювала покази щодо обставин злочину. Своєї провини вона не визнала. Проте на підставі зібраних доказів, проведених експертиз, Ленінський районний суд Полтави погодився з доводами прокуратури", - йдеться у повідомленні відомства.

До набрання вироком законної сили жінка перебуватиме під вартою.

Раніше стало відомо, що в Одеській області мати поїла дитину, якій виповнилося лише 20 днів, самогоном із пляшечки. Хлопчик перестав набирати вагу, саме на це звернули увагу медики.

А у Херсонській області від горе-матері забрали всіх дітей. У будинку була повна антисанітарія.

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