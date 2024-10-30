Намагались через Viber і Telegram зірвати мобілізацію: СБУ викрила 12 порушників

Слідчі вже повідомили шістьом фігурантам про підозру у перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Служба безпеки України викрила ще 12 адміністраторів та дописувачів Viber і Telegram-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації ЗСУ.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

СБУ заблокувала діяльність 10 жителів Івано-Франківської області, які керували анонімними групами для ухилянтів у Viber. У групах поширювалися місця розташування мобільних блокпостів ЗСУ та правоохоронців.

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У Дніпропетровській області було оголошено про підозру 48-річному ексресторатору. Він виявився власником Telegram-каналу, який закликав аудиторію ховатися від військового призову та сприяти ухилянтам. Підозрюваний також створив окремий чат-бот, куди підписники мали надсилати інформацію про маршрути руху представників ТЦК.

У Львівській області було викрито та повідомлено про підозру місцевому жителю, який "підсвічував" локації військових, зокрема представників ТЦК, на території заходу держави. Для поширення закритих даних фігурант адміністрував свою анонімну групу у Viber.

Слідчі СБУ на підставі отриманих доказів повідомили про підозру шістьом фігурантам за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Планується повідомити про підозру іншим причетним до злочинів.

Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення.

СБУ викрила 12 осіб, які через Viber і Telegram-канали намагалися зірвати мобілізацію / Фото: СБУ

СБУ викрила 12 осіб, які через Viber і Telegram-канали намагалися зірвати мобілізацію / Фото: СБУ

СБУ викрила 12 осіб, які через Viber і Telegram-канали намагалися зірвати мобілізацію / Фото: СБУ

СБУ викрила 12 осіб, які через Viber і Telegram-канали намагалися зірвати мобілізацію / Фото: СБУ

До слова, в Україні посилюють відстеження порушників мобілізаційного законодавства та правил військового обліку. Тепер ТЦК обмінюватимуться даними з низкою правоохоронних структур та навіть спецслужбами, які мають більше методів пошуку ухилянтів.

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