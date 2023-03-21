Намагались вивезти до Канади: на Київщині митники вилучили Біблію, якій понад 200 років

Відправник з Одеси задекларував її як звичайну книгу.

Біблію, надруковану понад 200 років тому, намагалися відправити з України до Канади.

Про це інформують в пресслужбі Київської митниці.

Зазначається, що Біблію, яка була надрукована ще у 1819 році, намагалися незаконно переслати з Одеси.

"Київські митники упередили незаконне пересилання без дозвільних документів з України до Канади в міжнародному поштовому відправленні Біблії, датованої ХІХ століттям. Відправник з Одеси задекларував її як звичайну книгу. Як з’ясувалося, виявлена під час митного контролю великого формату Біблія, надрукована старослов’янською мовою в санкт-петербурзі у 1819 році і містить 1204 сторінки тексту. Книга є російським стереотипним масовим виданням ХІХ століття", – розповіли в пресслужбі.

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Як зазначили у митниці, Біблія була надрукована за повелінням імператора Олександра І з благословення синоду. Основним джерелом її стала Острозька Біблія.

За висновками експертів, як і будь-яка Біблія, ця книга становить історико-культурну цінність, а для її вивезення за кордон потрібне спеціальне Свідоцтво, видане Мінкультури, якого не було. Її було вилучено.

Зазначимо, у Рівненській області поліцейські вилучили у чоловіка понад 350 кілограмів бурштину. Вартість напівдорогоцінного каміння оцінюють у понад 1,5 млн грн.

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