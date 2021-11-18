Намагались врятувати в реанімації: на Прикарпатті від переохолодження загинув чоловік

Чоловіка знайшли в закинутій будівлі, госпіталізували, але врятувати його не вдалося.
У Калуській лікарні, що в Івано-Франківвській області, від переохолодження помер 62-річний чоловік, якого 16 листопада госпіталізували до реанімації у важкому стані. Це перший такий летальний випадок на Прикарпатті у 2021 році.
Про це повідомила заступниця міського голови Калуша Наталія Кінаш, пише "Суспільне".
За їїї словами, чоловіка знайшли у закритому приміщенні. Рятувальники привезли його до лікарні, але впродовж доби він помер у реанімації.
За словами начальника управління з питань цивільного захисту ОДА Володимира Стебницького, у районах Івано-Франківщини вже почали облаштовувати пункти обігріву.
А ось Івано-Франківську вже розгорнули 7 таких пунктів. Шість з них працюватимуть з понеділка до п'ятниці з 8:00 до 18:00, ще один — цілодобово.
Денні пункти обігріву працюватимуть на базі міських поліклінік:
- міська поліклініка № 1 на вулиці Чорновола, 59 А;
- міська поліклініка № 2 на вулиці Довгій, 42;
- міська поліклініка № 3 на Франка, 30;
- міська поліклініка № 4 на вулиці Вовчинецькій, 196 А;
- міська поліклініка № 5 на Привокзальній, 17.
Цього року рятувальники відкрили ще один денний пункт обігріву — на стадіоні "Рух".
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