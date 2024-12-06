Намагалися незаконно переправити чоловіка до Польщі: на Волині засудили митника та залізничника

Їх засудили до п'яти років позбавлення волі.

На Волині суд виніс вирок щодо митника та залізничника, які намагалися незаконно перевезти чоловіка призовного віку до Польщі.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними Державного бюро розслідувань, митник відділу митного оформлення посту "Ягодин" та монтер колії залізничної станції планували переправити чоловіка до Польщі, посадивши його у вагон потяга "Київ-Варшава" після проходження прикордонного контролю.

"До інспектора митниці за порадою звернувся місцевий мешканець, який хотів потрапити за кордон. Митник повідомив, що готовий допомогти й залучив до справи працівника залізниці", - йдеться в повідомленні.

Зловмисники були затримані прикордонниками. Суд визнав їх винними у керівництві незаконним переправленням через кордон за попередньою змовою та засудив до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть шахрая, який продав фіктивні документи ухилянтам.

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