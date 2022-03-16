"Намагалися одразу після ЗАЕС захопити Южноукраїнськ" - голова "Енергоатома" Петро Котін

Окупанти мали намір захопити Южноукраїнську АЕС, але ЗСУ відбили напад.

Російські окупанти відразу після захоплення Запорізької АЕС в Енергодарі намагалися прорватися на Південноукраїнську АЕС, але українські військові їх відкинули.

Про це повідомив НВ виконувач обов’язків голови Енергоатому Петро Котін в інтерв'ю НВ.

"Була дуже велика загроза — туди намагалися прорватися [російські окупанти], але їх відкинули, у Вознесенську їх зупинили. Там було підірвано два мости, щоб вони не пройшли. І наші військові взяли бій і відкинули за Миколаїв. У них (росіян — ред.) нічого не вийшло. Але вони справді намагалися одразу після ЗАЕС захопити Южноукраїнськ", — повідомив Котін.

Він також зазначив, що до останнього вони не вірили, що вони підуть на Запорізьку АЕС, доки вони не підійшли та не почали її обстрілювати.

"Але ми все повернемо", — додав Котін.

В Енергодарі окупанти нападають на мирне населення, а також відключили систему оповіщення, яка попереджала містян про повітряну загрозу.

Окупанти, які захопили Запорізьку АЕС в Енергодарі, почали утилізувати боєприпаси на території станції.

Нагадаємо, що 4 березня окупанти захопили Запорізьку АЕС. Транспортне сполучення між Енергодаром та Запоріжжям втрачено через знищення окупантами мосту в районі Кам'янського.

Після появи на Запорізькій АЕС людей із «Росатому» ситуація на станції не змінилась, її контролюють українські працівники, але все мають узгоджувати із окупантами.