Намагалися "підсадити" на наркотики поранених військових: на Львівщині затримали "волонтерів"

Зловмивники зі Львівщини продавали наркотики пораненим військовим з обіцянками, що вони зможуть полегшити біль, який відчувають захисники.

Працівники ДБР викрили на Львівщині злочинну групу, яка виготовляла та розповсюджувала наркотики на сотні тисяч гривень. Злодії намагались пропонувати психотропи навіть пораненим військовим, які проходять складне і болісне лікування.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Так, незаконний бізнес організував мешканець Львівщини спільно з чинним та колишнім військовослужбовцями. Вони налагодили збут психотропних речовин, зокрема амфетаміну, серед місцевого населення Червонограду. У місяць зловмисники збували до 7500 доз, вартістю понад 600 тис. гривень.

На Львівщині затримали "волонтерів", які продавали наркотики військовим / Фото: Державне бюро розслідувань

З метою конспірації вони створили ветеранську громадську організацію. В її приміщені зберігали та фасували наркотичні засоби й психотропні речовини. Псевдоволонтери навіть намагались "підсадити" на свій товар поранених українських військових. Вони стверджували, що наркотики дозволять пом’якшити їхні страждання від болю.

На Львівщині затримали "волонтерів", які продавали наркотики військовим / Фото: Державне бюро розслідувань

Правоохоронці затримали організатора та спільника на спробі продажу партії амфетаміну вагою 115 грамів. Під час обшуку в приміщенні громадської організації були виявлені пакети в яких була розфасована психотропна речовина, готова для подальшого збуту пораненим військовослужбовцям та цивільному населенню.

Фігурантам повідомлено про підозру в незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 307 КК України). Тепер їм "світить" позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області двоє офіцерів розікрали 3,5 млн грн зарплат військових. Коли їх викрив слідчий, то один із підозрюваних запропонував йому хабар у розмірі 10 тисяч доларів.

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