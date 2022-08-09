Намагалися провести розвідку боєм: російські окупанти отримали "на горіхи" від ЗСУ на Бахмутському напрямку

Минулої доби вони намагалися провести розвідку боєм в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Веселе, Яковлівка та Бахмут.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському окупанти з артилерії гатили у бік Соледара, Кодеми, Білогорівки, Бахмутського, Виїмки та Вершини. Біля Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки і Спірного противник задіяв авіацію.

"Окупанти намагалися провести розвідку боєм в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Веселе, Яковлівка та Бахмут. Українські воїни завдали вогневого ураження та змусили загарбників тікати. З таким же результатом ворог вів наступ неподалік Зайцевого", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські військові можуть намагатися здійснити наступальну операцію на декількох напрямках. Це має відбутися найближчим часом.

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