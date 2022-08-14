Намагалися провести розвідку боєм: ЗСУ "насипали" окупантам на Харківському напрямку

На Харківщині російські окупанти пішли у наступ поблизу Питомника.

ЗСУ вдалося їх "загальмувати".

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку окупанти продовжують вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення, підтримують високу інтенсивність ведення повітряної розвідки БпЛА.

"Противник намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Питомник, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Завдав авіаційних ударів біля Перемоги, Ртищівки та Питомника. Вживає заходів з логістичного забезпечення підрозділів та поповнення втрат", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, нещодавно на узбережжі в Одеській області виявили ще одну міну. Її знешкодили військові. А на пляж у Болгарії винесло частину російської ракети від зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1".

Читайте також: